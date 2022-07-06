Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович намерен вернуться на поле к январю 2023 года.

Шведский форвард планирует провести восстановительный период на тренировочной базе в Миланелло, сообщает Corriere della Sera. Ибрагимович в конце мая перенес операцию на колене и сейчас находится на первом этапе реабилитации.

В августе форвард собирается прибыть на базу «Милана», чтобы проводить больше времени в обществе одноклубников.

Ранее сообщалось, что нападающий продлил контракт с итальянским клубом до лета 2023 года.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 23 матча, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.