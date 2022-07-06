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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович намерен вернуться на поле к январю

06 Июля 2022 • 10:36 Комментировать

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович намерен вернуться на поле к январю 2023 года.

Шведский форвард планирует провести восстановительный период на тренировочной базе в Миланелло, сообщает Corriere della Sera. Ибрагимович в конце мая перенес операцию на колене и сейчас находится на первом этапе реабилитации.

В августе форвард собирается прибыть на базу «Милана», чтобы проводить больше времени в обществе одноклубников.

Ранее сообщалось, что нападающий продлил контракт с итальянским клубом до лета 2023 года.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 23 матча, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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