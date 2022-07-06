«Интер» разрешил Дибале принимать предложения других клубов

«Интер» не настаивает на том, чтобы Пауло Дибала отвергал предложения от других клубов.

Экс-игрок «Ювентуса», как неоднократно сообщалось, близок к договорённости с «Интером». Переговоры были приостановлены, но Дибала готов ждать столько, сколько потребуется, так как предпочитает присоединиться именно к «нерадзурри». По данным журналиста Маттео Бардзаги, представляющего издание Sky Sport, «Интер» сообщил нападающему, что в настоящий момент тот вправе принять предложение от другого клуба, если сам того пожелает.

Пауло Дибала пребывает в статусе свободного агента с 1 июля. На протяжении последних семи лет он выступал за «Ювентус».