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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» разрешил Дибале принимать предложения других клубов

06 Июля 2022 • 00:26 Комментировать

«Интер» не настаивает на том, чтобы Пауло Дибала отвергал предложения от других клубов.

Экс-игрок «Ювентуса», как неоднократно сообщалось, близок к договорённости с «Интером». Переговоры были приостановлены, но Дибала готов ждать столько, сколько потребуется, так как предпочитает присоединиться именно к «нерадзурри». По данным журналиста Маттео Бардзаги, представляющего издание Sky Sport, «Интер» сообщил нападающему, что в настоящий момент тот вправе принять предложение от другого клуба, если сам того пожелает.

Пауло Дибала пребывает в статусе свободного агента с 1 июля. На протяжении последних семи лет он выступал за «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Пауло Дибала
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