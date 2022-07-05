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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» в ближайшее время сделает новое предложение по Шкриньяру

05 Июля 2022 • 14:57 Комментировать

Французский «ПСЖ» в ближайшее время планирует вновь обратиться к «Интеру» с новым предложением по трансферу защитника Милана Шкриньяра. Согласно информации от La Gazzetta dello Sport, оно должно удовлетворить команду Симоне Индзаги.

Напомним, «Интер» хочет заполучить 70 миллионов евро за трансфер Шкриньяра. Новое предложение «ПСЖ» с учётом бонусов как раз должно достигнуть отметки в эту сумму.

Ещё одним претендентом на Шкриньяра является лондонский «Челси», но главный фаворит в борьбе за футболиста – «ПСЖ». Контракт словенского защитника с миланским «Интером» истекает летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр
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