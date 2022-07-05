Директор «Фиорентины» Праде прокомментировал интерес клуба к Пучу

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде прокомментировал слухи об интересе клуба к полузащитнику каталонской «Барселоны» Рики Пучу. Напомним, что в последнее время пресса связывала испанца с переходом в стан «фиалок».

«Мы не заинтересованы в Пуче, его никогда не было в списке наших целей. Мы хотели подписать Гриллича, но затем у нас появились некоторые проблемы. Мы работаем над трансфером Йовича и хотим закрыть сделку как можно скорее», – цитирует Праде журналист Фабрицио Романо.

Пуч в прошлом сезоне 15 раз появлялся на поле в чемпионате Испании в футболке каталонской «Барселоны». В этих матчах хавбек отметился одним забитым голом.