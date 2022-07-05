Защитник Зеки Челик пополнил ряды «Ромы», об этом отрапортовала пресс-служба итальянского клуба. «Волки» приобрели турецкого футболиста у «Лилля» за семь миллионов евро. С Челиком был подписан долгосрочный контракт до 2027 года.

«Я очень рад присоединиться к такому большому клубу. У меня огромные амбиции, которые хочу реализовать здесь. Я намерен помочь команде быть успешной», - цитирует новичка пресс-служба римлян.

Зеки выступал за французский «Лилль» на протяжении четырех сезонов. Вместе с «догами» он становился чемпионом Лиги 1. За сборную Турции Челик сыграл 32 поединка и отметился двумя забитыми мячами.