Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью получил усиление от руководства «Ромы» официально

05 Июля 2022 • 11:51 Комментировать

Защитник Зеки Челик пополнил ряды «Ромы», об этом отрапортовала пресс-служба итальянского клуба. «Волки» приобрели турецкого футболиста у «Лилля» за семь миллионов евро. С Челиком был подписан долгосрочный контракт до 2027 года.

«Я очень рад присоединиться к такому большому клубу. У меня огромные амбиции, которые хочу реализовать здесь. Я намерен помочь команде быть успешной», - цитирует новичка пресс-служба римлян.

Зеки выступал за французский «Лилль» на протяжении четырех сезонов. Вместе с «догами» он становился чемпионом Лиги 1. За сборную Турции Челик сыграл 32 поединка и отметился двумя забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Зеки Челик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
11:51 · Италия. Серия А
Моуринью получил усиление от руководства «Ромы» официально
11:49 · Италия. Серия А
«Ювентус» до конца недели может объявить о трансфере футболиста «Ромы»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Легионер «Локомотива» может стать одноклубником Миранчука в «Аталанте»
11:44 · Италия. Серия А
Месси потерял звание самого дорогого игрока Аргентины
11:36 · Россия. Премьер-лига
В «Наполи» высказались о трансфере Вендела
11:14 · Англия. Премьер-лига
Хики сегодня должен пройти медосмотр в «Брентфорде»
10:55 · Италия. Серия А
Стали известны условия сделки по продаже Йовича в «Фиорентину»
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готова продать Павара, игрок интересен трём топ-клубам
10:17 · Россия. Премьер-лига
Названа сумма трансфера Бийола из ЦСКА в итальянский клуб
09:58 · Италия. Серия А
«ПСЖ» ещё не договорился с «Сассуоло» по трансферу Скамакки
09:45 · Англия. Премьер-лига
Несмотря на интерес «Баварии», де Лихт хочет перейти в клуб из АПЛ
09:21 · Англия. Премьер-лига
Назван клуб, который Гвардиола может возглавить после «Манчестер Сити»
07:53 · Италия. Серия А
«Милан» сделал официальное предложение по трансферу звезды «Брюгге»
07:43 · Англия. Премьер-лига
«Милан» готов арендовать вингера «Челси»
07:34 · Италия. Серия А
«Фиорентина» покупает звёздного конкурента Кокорину
Все новости
Рекомендуем