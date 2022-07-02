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Чемпионат Италии. Серия А

Бернардески может перейти в испанский топ-клуб

02 Июля 2022 • 08:54 Комментировать

Свободный агент Федерико Бернардески, покинувший туринский «Ювентус» в связи с завершением трудового договора, имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате.

Согласно информации портала Goal.сom, в бесплатном трансфере 28-летнего вингера заинтересован мадридский «Атлетико». Представители «матрасников» уже начали контактировать с окружением Бернардески по поводу возможного перехода.

Федерико выступал за «старую синьору» с 2017 года, куда перешел из «Фиорентины» за 35 миллионов евро. В минувшем сезоне полузащитник сыграл 36 матчей, забил два мяча и сделал шесть ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Федерико Бернардески
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