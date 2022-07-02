Бернардески может перейти в испанский топ-клуб

Свободный агент Федерико Бернардески, покинувший туринский «Ювентус» в связи с завершением трудового договора, имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате.

Согласно информации портала Goal.сom, в бесплатном трансфере 28-летнего вингера заинтересован мадридский «Атлетико». Представители «матрасников» уже начали контактировать с окружением Бернардески по поводу возможного перехода.

Федерико выступал за «старую синьору» с 2017 года, куда перешел из «Фиорентины» за 35 миллионов евро. В минувшем сезоне полузащитник сыграл 36 матчей, забил два мяча и сделал шесть ассистов.