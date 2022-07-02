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Чемпионат Италии. Серия А

Рейна может вернуться в чемпионат Испании спустя 17 лет

02 Июля 2022 • 01:20 Комментировать

Голкипер «Лацио» Пепе Рейна близок к возвращению в «Вильярреал», где много лет назад сделал себе имя.

39-летний испанец подписал новый однолетний контракт с римлянами этой весной, однако может прекратить сотрудничество со столичным клубом и перебраться на правах свободного агента в «Вильярреал», информирует инсайдер Николо Скира. Полуфиналисты прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов уже приготовили для ветерана соглашение, рассчитанное до конца сезона 2022/23.

Пепе Рейна выступал за «Вильярреал» в далёком прошлом – с 2002 по 2005 год. В прошедшем сезоне опытный вратарь провёл 15 матчей в итальянском чемпионате, пропустив 29 голов и лишившись места в основе по ходу кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Вильярреал Пепе Рейна
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