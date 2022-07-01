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Чемпионат Италии. Серия А

Нападающий сборной Италии Белотти остался без клуба официально

01 Июля 2022 • 11:35 Комментировать

Нападающий сборной Италии Андреа Белотти покинул «Торино». Такая информация опубликована на официальном сайте туринского клуба.

В своем послании пресс-служба «Торино» поблагодарила 28-летнего футболиста за игру и пожелала ему удачи в дальнейшей карьере.

Стороны расстались в связи с истечением срока трудового соглашения. Ранее в СМИ сообщалось, что среди претендентов на Белотти значатся «Монако» и «Монца».

В прошлом сезоне Андреа сыграл 22 поединка в чемпионате Италии, забил восемь мячей и сделал одну голевую передачу. Нападающий выступал за «Торино» с 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Андреа Белотти
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