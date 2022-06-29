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Чемпионат Италии. Серия А

Кришито перешёл в «Торонто» официально

29 Июня 2022 • 17:28 Комментировать

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито подписал контракт с «Торонто».

Футболист присоединился к «Торонто», сообщает официальный сайт клуба. Недавно Кришито расторг трудовой договор с итальянским «Дженоа». С новой командой соглашение игрока рассчитано до 2023 года.

За «Дженоа» защитник выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил семь мячей и записал на свой счет одну результативную передачу. Ранее Доменико Кришито играл за петербургский «Зенит» (2011-2018), он провел в команде 224 игры, смог забить 20 голов и сделать 29 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дженоа Торонто Доменико Кришито
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