Стало известно, когда ди Мария перейдёт в «Ювентус»

Бывший полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария, который сейчас пребывает в статусе свободного агента, переходит в туринский «Ювентус». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

Как стало известно журналисту, «старая синьора» официально представит звездного новичка на следующей неделе. Стороны уже договорились о подписании однолетнего контракта с зарплатой в размере 7,5 миллионов евро.

Анхель выступал за «ПСЖ» с 2015 года. В минувшей кампании аргентинец провел 26 матчей в рамках Лиги 1, записав на свой счет пять забитых мячей и семь голевых передач.