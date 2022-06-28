Ибрагимович не думает об уходе и выбрал клуб на новый сезон

40-летний шведский бомбардир Златан Ибрагимович не думает о завершении карьеры. По информации Sport.es, опытный скандинавский нападающий хочет продолжить свои выступления за «Милан».

В ближайшем будущем Златан проведет встречу с представителями «россонери». На ней стороны обсудят детали пролонгации сотрудничества. Ибрагимович готов пожертвовать большей частью своей заплаты, чтобы остаться в «Милане». Швед согласен уменьшить оклад с семи до двух миллионов евро в год.

Контракт Златана с «Миланом» истекает в конце текущего месяца. Вместе с «россонери» скандинав стал чемпионом Италии в прошлом сезоне.