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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью может получить трёх игроков «Ювентуса» за Дзаньоло

28 Июня 2022 • 08:43 Комментировать

Руководство столичной «Ромы» готово расстаться с полузащитником сборной Италии Николо Дзаньоло, интерес к которому проявляет туринский «Ювентус». По сообщениям Tuttomercatoweb, римский клуб отпустит своего лидера в стан «старой синьоры», если получит за него хорошую компенсацию.

Примечательно, что «волки» хотят получить за Дзаньоло не деньги, а игроков. «Рома» готова обменять итальянца сразу на трех футболистов «Ювентуса». Римляне требуют включить в сделку Артура Рамоса, Фабио Миретти и Джакомо Вриони.

«Ювентус» может пойти на условия «Ромы», чтобы не платить за Дзаньоло 50 миллионов евро. Именно такую сумму планирует выручить римский клуб за своего полузащитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Артур Рамос Николо Дзаньоло Фабио Миретти Джакомо Вриони
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