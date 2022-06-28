Моуринью может получить трёх игроков «Ювентуса» за Дзаньоло

Руководство столичной «Ромы» готово расстаться с полузащитником сборной Италии Николо Дзаньоло, интерес к которому проявляет туринский «Ювентус». По сообщениям Tuttomercatoweb, римский клуб отпустит своего лидера в стан «старой синьоры», если получит за него хорошую компенсацию.

Примечательно, что «волки» хотят получить за Дзаньоло не деньги, а игроков. «Рома» готова обменять итальянца сразу на трех футболистов «Ювентуса». Римляне требуют включить в сделку Артура Рамоса, Фабио Миретти и Джакомо Вриони.

«Ювентус» может пойти на условия «Ромы», чтобы не платить за Дзаньоло 50 миллионов евро. Именно такую сумму планирует выручить римский клуб за своего полузащитника.