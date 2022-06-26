«Фиорентина» готова выложить 10 млн евро за полузащитника «Ювентуса»

Руководители «Фиорентины» хотят этим летом заполучить итальянского полузащитника туринского «Ювентуса» Роландо Мандрагору.

По информации инсайдера Николо Скиры, за 24-летнего итальянского футболиста команда из Флоренции готова выложить около десяти миллионов евро. Стоит отметить, что до этого Мандрагора на правах арендного соглашения выступал за «Торино». «Старая синьора» не рассчитывает на игрока и готова его продать.

В прошлом сезоне Роландо Мандрагора провёл в составе «Торино» в итальянской лиге 21 встречу и отметился двумя результативными передачами.