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Чемпионат Италии. Серия А

Кордоба: «Не понимаю, почему бы Лаутаро, Дибале и Лукаку не играть вместе»

26 Июня 2022 • 00:07 Комментировать

Бывший футболист «Интера» Иван Кордоба высказался на тему потенциальных новичков «нерадзурри».

Этим летом состав команды могут пополнить Пауло Дибала и Ромелу Лукаку, которые, если всё пойдёт по плану, составят компанию Лаутаро Мартинесу в звёздном атакующем трио. Бытует мнение, согласно которому Симоне Индзаги будет трудно одновременно разместить на поле сразу трёх именитых форвардов.

«Я поражён, что есть люди, считающие этих футболистов несовместимыми, – заявил в интервью Corriere dello Sport Иван Кордоба. – Мне этого просто не понять. Они без проблем смогут играть вместе в «Интере». В великих командах всегда есть место для великих игроков», – считает аргентинец.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Иван Кордоба Ромелу Лукаку Пауло Дибала Лаутаро Мартинес
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