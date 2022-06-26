Кордоба: «Не понимаю, почему бы Лаутаро, Дибале и Лукаку не играть вместе»

Бывший футболист «Интера» Иван Кордоба высказался на тему потенциальных новичков «нерадзурри».

Этим летом состав команды могут пополнить Пауло Дибала и Ромелу Лукаку, которые, если всё пойдёт по плану, составят компанию Лаутаро Мартинесу в звёздном атакующем трио. Бытует мнение, согласно которому Симоне Индзаги будет трудно одновременно разместить на поле сразу трёх именитых форвардов.

«Я поражён, что есть люди, считающие этих футболистов несовместимыми, – заявил в интервью Corriere dello Sport Иван Кордоба. – Мне этого просто не понять. Они без проблем смогут играть вместе в «Интере». В великих командах всегда есть место для великих игроков», – считает аргентинец.