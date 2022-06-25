Капитан «Милана» передумал переходить в «Лацио»

Переход центрального защитника Алессио Романьоли в «Лацио» находится на грани срыва.

На днях в Италии сообщили о почти свершившемся трансфере, однако ситуация резко изменилась: Романьоли устал ждать окончательного предложения от «Лацио», поэтому вместо переезда в Рим надеется остаться в «Милане» и получить от клуба новый долгосрочный контракт. Об этом сообщает Football-Italia. На руках у 27-летнего футболиста также имеется предложение от английского «Фулхэма», в котором итальянец, впрочем, не слишком заинтересован.

Алессио Романьоли выступает за «Милан» с 2015 года. Его соглашение с «россонери» истекает в конце текущего месяца.