Кулибали: «Наполи» будет бороться за Скудетто»

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали высказался о будущем клуба.

Слухи активно связывают сенегальца с возможным уходом этим летом, что, впрочем, не мешает ему делиться мнением о перспективах «Наполи» на ближайшее будущее.

«Болельщики здесь очень любят меня, я ценю это, – рассказывает Кулибали в интервью BBC. – Не могу сказать, что я полностью доволен прошедшим сезоном, поскольку мы не смогли выиграть Серию А. Это было неприятно, мы могли выступить лучше, но в то же время мы рады возвращению в Лигу чемпионов.

Да, мы можем потерять некоторых игроков, кто-то уйдёт по истечении контракта, произойдут некоторые изменения, но я точно знаю, что «Наполи» будет претендовать на Скудетто», – заявил защитник.