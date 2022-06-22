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Чемпионат Италии. Серия А

Берарди готов сменить клуб

22 Июня 2022 • 20:52 Комментировать

Полузащитник «Сассуоло» Доменико Берарди заявил, что готов к новому этапу в своей карьере.

Берарди сказал журналу Chi, что ему нравится в Модене, где он живет уже на протяжении 11 лет. Сейчас настал такой момент, когда перемены даются намного легче благодаря семье, с которой комфортно в любом городе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Берарди интересуются «Милан», «Ювентус», «Рома» и некоторые клубы Английской премьер-лиги.

27-летний итальянец в минувшем сезоне чемпионата Италии принял участие в 33 матчах, в которых забил 15 голов и записал на свой счет 17 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Сассуоло Доменико Берарди
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