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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала может оказаться в стане конкурентов «Интера»

22 Июня 2022 • 12:44 Комментировать

Нападающий Пауло Дибала может отказаться от предложения «Интера» и перейти в стан прямых конкурентов «нерадзурри». Согласно информации от Football Italia, аргентинец всерьёз стал рассматривать вариант с переходом в «Милан».

Согласно сведениям от источника, у аргентинца уже заканчивается терпение, так как миланский «Интер» очень долго тянет с его подписанием. В данный момент клуб заморозил переговоры с форвардом, чтобы сперва согласовать аренду Ромелу Лукаку из лондонского «Челси».

«Милан» мониторит ситуацию с Дибалой. В случае чего «россонери» будут готовы вступить в переговоры и предложить аргентинцу контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Пауло Дибала
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