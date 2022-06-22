Дибала может оказаться в стане конкурентов «Интера»

Нападающий Пауло Дибала может отказаться от предложения «Интера» и перейти в стан прямых конкурентов «нерадзурри». Согласно информации от Football Italia, аргентинец всерьёз стал рассматривать вариант с переходом в «Милан».

Согласно сведениям от источника, у аргентинца уже заканчивается терпение, так как миланский «Интер» очень долго тянет с его подписанием. В данный момент клуб заморозил переговоры с форвардом, чтобы сперва согласовать аренду Ромелу Лукаку из лондонского «Челси».

«Милан» мониторит ситуацию с Дибалой. В случае чего «россонери» будут готовы вступить в переговоры и предложить аргентинцу контракт.