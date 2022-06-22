«Интер» готов сделать «ПСЖ» скидку на Шкриньяра

Миланский «Интер» продолжает вести переговоры с французским «ПСЖ» о продаже своего ведущего защитника Милана Шкриньяра. Как сообщил инсайдер Альфредо Педулла, итальянская сторона согласилась пойти на уступки в плане денежной компенсации за трансфер словацкого игрока.

«Интер» готов отпустить Шкриньяра в Париж, если французы заплатят за него 65 миллионов евро. Также в договоре будут прописаны различные бонусные выплаты. Ранее сообщалось, что миланский клуб хочет получить за Милана не менее 80 миллионов.

Шкриньяр защищает цвета «Интера» с лета 2017 года, его контракт рассчитан еще на один сезон.

В минувшем розыгрыше Серии А защитник провел 35 матчей, забил три гола и получил три желтые карточки.