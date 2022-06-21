Бастони не покинет «Интер»

Агент Туллио Тинти, представляющий интересы защитника «Интера» Алессандро Бастони, заявил о том, что футболист останется в клубе.

Тинти сказал FC Inter News It, что сейчас Бастони находится в отпуске. Игрок не покинет миланский «Интер», он готов продолжать выступать за клуб, и надеется продлить трудовое соглашение с итальянской командой.

Ранее в СМИ была информация о том, что пристальный интерес к Бастони проявлял английский «Тоттенхэм».

23-летний защитник в минувшем сезоне провел 44 матча, забил один гол и сделал три результативные передачи с учетом всех турниров. Действующий контракт Бастони рассчитан до лета 2024 года.