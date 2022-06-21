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Чемпионат Италии. Серия А

Бастони не покинет «Интер»

21 Июня 2022 • 19:39 Комментировать (1)

Агент Туллио Тинти, представляющий интересы защитника «Интера» Алессандро Бастони, заявил о том, что футболист останется в клубе.

Тинти сказал FC Inter News It, что сейчас Бастони находится в отпуске. Игрок не покинет миланский «Интер», он готов продолжать выступать за клуб, и надеется продлить трудовое соглашение с итальянской командой.

Ранее в СМИ была информация о том, что пристальный интерес к Бастони проявлял английский «Тоттенхэм».

23-летний защитник в минувшем сезоне провел 44 матча, забил один гол и сделал три результативные передачи с учетом всех турниров. Действующий контракт Бастони рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алессандро Бастони Туллио Тинти
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