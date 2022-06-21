«Ювентус» участвует в гонке за полузащитника сборной Португалии

Туринский «Ювентус» тоже участвует в гонке за полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша. По информации от La Stampa, «старая синьора» готова составить конкуренцию в борьбе за игрока «Милану» и французскому «ПСЖ».

Саншеш долгое время является главной трансферной целью «Милана» в полузащиту. Португалец должен заменить в клубе ушедшего на правах свободного агента Франка Кесси. Тем не менее, «россонери» пока не согласовали с «Лиллем» трансфер игрока, что чревато последствиями.

Теперь в гонке за португальца также участвуют «ПСЖ» и туринский «Ювентус», что усложняет задачу «Милана» по трансферу экс-полузащитника мюнхенской «Баварии».