Экс-игрок «Зенита» получил ещё одно предложение из МЛС

Опытный итальянский защитник «Дженоа» Доменико Кришито, известный российским болельщикам по выступлениям за «Зенит», всё же может перебраться в Северную Америку.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 35-летний итальянский футболист получил ещё одно предложение от канадского клуба «Торонто». Североамериканская команда хотела подписать Кришито ещё зимой, но тогда защитник принял решение остаться в «Дженоа» для того, чтобы помочь клубу сохранить место в Серии А. Напомним, что генуэзцы в итоге не сумели сохранить прописку в элитном дивизионе.

В прошлом сезоне Доменико Кришито провёл в итальянской лиге 20 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и одним ассистом.