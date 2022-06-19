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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» нацелилась на лидера «Валенсии»

19 Июня 2022 • 18:05 Комментировать

Полузащитник «Валенсии» Гонсало Гедеш заинтересовал «Рому», об этом сообщает Fichajes.

Источник считает, что 25-летний португалец не входит в часть проекта, который хочет построить главный тренер «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо. Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью видит в Гедеше усиление для своей команды и убеждает руководство римлян выкупить права на игрока.

Напомним, 25-летний португалец был приобретён «Валенсией» у «ПСЖ» в 2018 году. «Летучие мыши» заплатили за трансфер молодого футболиста 40 миллионов евро. В прошлом сезоне Гедеш сыграл за «Валенсию» 42 матча, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Валенсия Дженнаро Гаттузо Ла Лига Гонсало Гедеш
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