«Рома» нацелилась на лидера «Валенсии»

Полузащитник «Валенсии» Гонсало Гедеш заинтересовал «Рому», об этом сообщает Fichajes.

Источник считает, что 25-летний португалец не входит в часть проекта, который хочет построить главный тренер «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо. Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью видит в Гедеше усиление для своей команды и убеждает руководство римлян выкупить права на игрока.

Напомним, 25-летний португалец был приобретён «Валенсией» у «ПСЖ» в 2018 году. «Летучие мыши» заплатили за трансфер молодого футболиста 40 миллионов евро. В прошлом сезоне Гедеш сыграл за «Валенсию» 42 матча, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.