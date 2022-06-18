Дзаньоло: «Постеснялся подойти к Ибрагимовичу поближе»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло доволен тем, что воплотил в жизнь свою мечту и сыграл со Златаном Ибрагимовичем в одном матче.

- Я с ним не говорил, но изучал манеру его игры: как он себя ведет на поле, его движения, каким харизматичным лидером он является, - заявил Дзаньоло Sportweek. Также хавбек назвал причину того, что не подошел к кумиру: «Я постеснялся подойти к нему поближе… и восхищался издалека. Я рад, что в итоге «Милан» завоевал Скудетто».

У Дзаньоло есть теоретическая возможность видеть Ибрагимовича чаще, ведь «россонери» проявляют к нему интерес. С другой стороны, шведский форвард пока не подписал новый контракт с «Миланом».