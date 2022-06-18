Бремер: «Я хочу играть в Лиге чемпионов и за сборную Бразилии»

Защитник «Торино» Глейсон Бремер, который был признан лучшим на своей позиции в прошлом сезоне Серии А, заявил, что хочет выступать в Лиге чемпионов. Бразилец также сказал о своём желании играть за свою национальную сборную.

«В прошлом году я сказал тренеру, что хочу уйти, но он убедил меня, что если я останусь, то через год спокойно смогу сделать следующий шаг. Все знают мои амбиции, я хочу играть в Лиге чемпионов и за сборную Бразилии. Я должен достичь более высокого уровня», – цитирует футболиста Calciomercato.

Напомним, что фаворитом в борьбе за Бремера является миланский «Интер». Сделка оценивается в районе 35-40 миллионов евро.