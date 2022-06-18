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Чемпионат Италии. Серия А

Одриосола хочет вернуться в «Фиорентину»

18 Июня 2022 • 12:42 Комментировать

Защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола хочет провести следующий сезон в составе итальянской «Фиорентины». Согласно информации от Mundo Deportivo, испанец хотел бы подольше задержаться в стане «фиалок».

Напомним, что Одриосола провёл прошлый сезон на правах аренды за «Фиорентину». Футболист понимает, что в случае возвращения в мадридский «Реал» не сможет претендовать на место в основном составе.

Отмечается, что сам «Реал» не заинтересован в очередной аренде. Мадридский клуб хотел бы избавиться от своего защитника на полноценной основе, тогда как у «Фиорентины» нет на это нужных средств.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фиорентина Альваро Одриосола
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