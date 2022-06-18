«Ювентус» хочет выстроить связку между де Лихтом и Кулибали

Туринский «Ювентус» в следующем сезоне хочет видеть в связке центральных защитников Маттайса де Лихта и Калиду Кулибали. Об этом сообщает издание Football Italia. При этом есть вероятность, что обоих футболистов в следующем сезоне в Турине не будет.

Напомним, что у Кулибали остался всего год по контракту с «Наполи». Клуб не хочет продавать сенегальца, тем более в стан прямых конкурентов. Тем не менее, неаполитанцы могут отпустить своего футболиста за 40 миллионов евро.

В то же время будущее Маттайса де Лихта на «Альянц Стэдиум» остаётся туманным. Футболистом активно интересуется лондонский «Челси». К тому же, сам нидерландец не горит желанием подписывать с «Ювентусом» новый контракт.