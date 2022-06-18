«Сассуоло» готов отпустить Распадори за 30 млн евро

Руководители «Сассуоло» назвали сумму, за которую они готовы отпустить итальянского нападающего Джакомо Распадори.

По информации Calciomercato, в услугах 22-летнего итальянского футболиста заинтересован «Милан». «Нероверди» готовы отпустить форварда сборной Италии, но только за круглую сумму в 30 миллионов евро. «Россонери» не хотят тратить такие деньги и ищут варианты, которые позволят снизить сумму трансфера.

Напомним, что в прошедшем сезоне Джакомо Распадори провёл в итальянском чемпионате 36 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью ассистами.