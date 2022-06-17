«Аталанта» решила выкупить защитника «Ювентуса»

Центральный защитник Мерих Демирал близок к переходу в «Аталанту» на постоянной основе.

24-летний турок провёл прошедшую кампанию в клубе из Бергамо на правах аренды из «Ювентуса». В договоре предусмотрена возможность выкупа за фиксированную сумму, которой «Аталанта» не планировала пользоваться, однако ситуация изменилась. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, руководство бергамасков решило оформить полноценный трансфер Демирала в ближайшее время. Стоимость сделки составит чуть более 20 млн евро.

Мерих Демирал отыграл за «Аталанту» 42 матча во всех турнирах, записав на свой счёт два гола и три результативных паса.