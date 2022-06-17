36-летний нападающий может заменить Дибалу в «Ювентусе»

Опытный боснийский форвард Эдин Джеко может сменить клубную прописку этим летом. В услугах нападающего миланского «Интера» заинтересован туринский «Ювентус», об этом рапортует Sportmediaset.

«Старая синьора» может пригласить 36-летнего игрока на замену аргентинцу Пауло Дибале, покинувшему клуб по завершении срока трудового соглашения.

Джеко связан трудовыми обязательствами с «нерадзурри» до середины следующего года. В минувшем розыгрыше чемпионата Италии босниец принял участие в 36 поединках, в которых отметился 13 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.