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Чемпионат Италии. Серия А

36-летний нападающий может заменить Дибалу в «Ювентусе»

17 Июня 2022 • 09:17 Комментировать

Опытный боснийский форвард Эдин Джеко может сменить клубную прописку этим летом. В услугах нападающего миланского «Интера» заинтересован туринский «Ювентус», об этом рапортует Sportmediaset.

«Старая синьора» может пригласить 36-летнего игрока на замену аргентинцу Пауло Дибале, покинувшему клуб по завершении срока трудового соглашения.

Джеко связан трудовыми обязательствами с «нерадзурри» до середины следующего года. В минувшем розыгрыше чемпионата Италии босниец принял участие в 36 поединках, в которых отметился 13 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Эдин Джеко Пауло Дибала
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