Агент Дзаньоло обсуждает с «Ромой» новый контракт

Агент нападающего «Ромы» Николо Дзаньоло обсуждает с клубом новый контракт. Об этом сообщает издание Football italia. Напомним, что действующее соглашение футболиста с «волками» истекает в конце следующего сезона.

По сведениям источника, переговоры по продлению контракта продвигаются довольно тяжело. В связи с интересом со стороны «Милана» и туринского «Ювентуса», агент Дзаньоло старается выбить для своего клиент максимально выгодные условия, на что не может пойти «Рома».

Ранее сообщалось, что Дзаньоло может покинуть «Рому» уже в это трансферное окно. Напомним, что на протяжении своей карьеры футболист дважды страдал от травмы крестообразных связок колена.