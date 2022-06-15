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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» согласовала трансфер Челика

15 Июня 2022 • 14:30 Комментировать

Защитник «Лилля» Зеки Челик находится в шаге от переезда в итальянскую Серию А. Согласно информации от La Gazzetta dello Sport, игрок сборной Турции перейдёт в «Рому».

По сведениям источника, «Рома» согласовала с «Лиллем» трансфер Челика. Игрок осталось прибыть в Рим и пройти медицинское обследование перед подписанием контракта с командой Жозе Моуринью.

Таким образом, Челик должен стать вторым летним трансфером «Ромы» в это окно. Ранее «волки» на правах свободного агента подписали полузащитника Неманью Матича, который прекрасно знаком с главным тренером Жозе Моуринью по работе в лондонском «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лилль Зеки Челик
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