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Чемпионат Италии. Серия А

Полузащитник «Милана»: Для меня Златан как отец в раздевалке

13 Июня 2022 • 07:26 Комментировать

Испанский полузащитник «Милана» Браим Диас высказался по поводу своего опытного одноклубника Златана Ибрагимовича.

Диас сказал Football Italia, что Златан невероятный игрок с потрясающей харизмой, который даже в таком возрасте продолжает решать исходы матчей. Испанец отметил, что для него опытный швед как отец в раздевалке.

«Он облегчает мне жизнь, ведь если мяч у меня, то я обязан сразу же отдать его Златану, чтобы он не злился», - отшутился Диас.

Напомним, что в прошедшем сезоне Златан Ибрагимович провёл в итальянском чемпионате 23 встречи, в которых забил восемь мячей и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Браим Диас
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