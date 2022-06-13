Полузащитник «Милана»: Для меня Златан как отец в раздевалке

Испанский полузащитник «Милана» Браим Диас высказался по поводу своего опытного одноклубника Златана Ибрагимовича.

Диас сказал Football Italia, что Златан невероятный игрок с потрясающей харизмой, который даже в таком возрасте продолжает решать исходы матчей. Испанец отметил, что для него опытный швед как отец в раздевалке.

«Он облегчает мне жизнь, ведь если мяч у меня, то я обязан сразу же отдать его Златану, чтобы он не злился», - отшутился Диас.

Напомним, что в прошедшем сезоне Златан Ибрагимович провёл в итальянском чемпионате 23 встречи, в которых забил восемь мячей и сделал три ассиста.