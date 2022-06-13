Распадори: «Милан» заслужил титул»

Спустя одиннадцать лет ожидания «Милан» выиграл чемпионский титул, опередив в итоговой таблице итальянской Серии А минувшего сезона земляков из «Интера» на два очка. Праздник подопечным Стефано Пиоли в последнем туре могли испортить игроки «Сассуоло», которые в минувшем сезоне регулярно огорчали фаворитов, но этого не случилось - «Милан» катком прошелся по ним еще в первом тайме. забив три мяча.

Нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори признает, что именно «Милан» заслужил чемпионский титул в минувшем сезоне.

- «Милан» заслужил чемпионский титул. Мы не смогли испортить им праздник. Без шансов, - цитирует Распадори La Gazzetta Dello Sport.