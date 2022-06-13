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Чемпионат Италии. Серия А

Распадори: «Милан» заслужил титул»

13 Июня 2022 • 03:29 Комментировать

Спустя одиннадцать лет ожидания «Милан» выиграл чемпионский титул, опередив в итоговой таблице итальянской Серии А минувшего сезона земляков из «Интера» на два очка. Праздник подопечным Стефано Пиоли в последнем туре могли испортить игроки «Сассуоло», которые в минувшем сезоне регулярно огорчали фаворитов, но этого не случилось - «Милан» катком прошелся по ним еще в первом тайме. забив три мяча.

Нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори признает, что именно «Милан» заслужил чемпионский титул в минувшем сезоне.

- «Милан» заслужил чемпионский титул. Мы не смогли испортить им праздник. Без шансов, - цитирует Распадори La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Сассуоло Джакомо Распадори
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