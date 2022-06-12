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Чемпионат Италии. Серия А

«Карагюмрюк» объявил о назначении Пирло главным тренером официально

12 Июня 2022 • 17:34 Комментировать

Итальянский специалист Андреа Пирло возглавил турецкий «Карагюмрюк», информирует пресс-служба клуба.

«Всемирно известный футболист Андреа Пирло, тренировавший «Ювентус», также имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов с итальянским клубом. Контракт с Пирло рассчитан на один сезон», — говорится в социальных сетях команды.

43-летний Пирло известен карьерой профессионального футболиста. В составе «Милана» он дважды выигрывал Лигу чемпионов. Главной своей победой в карьере специалист считает победу на чемпионате мира 2006 года в составе сборной Италии.

Первой командой, которую тренировал Пирло, стал «Ювентус». В команде итальянец проработал с лета 2020 года по май 2021 года.   

«Карагюмрюк» в прошедшем сезоне чемпионата Турции занял восьмое место, цель команды – попасть в еврокубки в следующем сезоне.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Андреа Пирло Чемпионат Турции Карагюмрюк
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