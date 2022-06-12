«ПСЖ» готов выложить 45 млн евро за форварда сборной Италии

Боссы «ПСЖ» готовы выложить круглую сумму за нападающего «Сассуоло» и сборной Италии Джанлуку Скамакку.

По информации инсайдера Экрема Конура, парижская команда готова заплатить «нероверди» около 45 миллионов евро за 23-летнего итальянского футболиста, в услугах которого также заинтересованы миланский «Интер» и лондонский «Арсенал». Стороны близки к соглашению, так как «ПСЖ» сделал самое выгодное предложение.

В прошедшем сезоне Джанлука Скамакка провёл в итальянском чемпионате 36 поединков, в которых отметился 16 забитыми мячами. До этого форвард также выступал за «Дженоа», «Асколи», «Зволле» и другие клубы.