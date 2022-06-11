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Чемпионат Италии. Серия А

Снейдер: «Я мог быть, как Месси или Роналду, но мне просто не хотелось»

11 Июня 2022 • 00:47 Комментировать

Бывший полузащитник «Реала» и «Интера» Уэсли Снейдер мог добиться гораздо большего в своей карьере, но, по словам голландца, его всё устраивало на тот момент. После перехода из «Аякса» Снейдер сразу выиграл чемпионат Испании, а спустя два года поучаствовал в требле «Интера».

- Я мог быть, как Месси или Роналду. Мне просто не хотелось, - заявил голландец в интервью Джанлуке ди Марцио. - Я наслаждался жизнью и мог пить вино за обедом. Лео и Криштиану другие, они пошли на большие жертвы. Меня все устраивало, так как моя карьера была восхитительной.

38-летний Снейдер лишь немного старше Роналду и Месси, но его футбольная звезда, к сожалению, давно погасла.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Уэсли Снейдер
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