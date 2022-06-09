Асллани согласовал условия контракта с «Интером»

20-летний полузащитник «Эмполи» Кристьян Асллани согласовал условия контракта с миланским «Интером». Согласно данным от журналиста Фабрицио Романо, игрок сборной Албании теперь дожидается момента, когда клубы согласуют между собой сумму компенсации.

Также отмечается, что «Интер» близок к покупке полузащитника «Кальяри» Рауля Беллановы. При этом «нерадзурри» продолжают вести переговоры по трансферу защитника «Торино» Глейсона Бремера, который в прошлом сезоне был признан лучшим в Серии А на своей позиции.

В прошлом сезоне Асллани забил за «Эмполи» один гол и отдал одну голевую передачу в итальянской Серии А.