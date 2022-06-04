«Ювентус» нашёл замену Кьеллини в лице капитана «Наполи»

Туринский «Ювентус» по-прежнему находится в поиске центрального защитника.

Главному тренеру Массимилиано Аллегри в первую очередь требуется найти замену защитнику Джорджо Кьеллини, который решил не продлевать контракт с «Ювентусом», и вероятнее всего, продолжить карьеру в США.

По данным Mundo Deportivo, защитник «Наполи» Калиду Кулибали является основной целью «Ювентуса» этим летом. Известно, что «Барселона» тоже интересуется футболистом, но трудность возникает в том, что «Наполи» хочет заработать на продаже своего игрока, контракт которого истекает летом следующего года.

Таким образом, за 30-летнего Кулибали будут вести борьбу «Барселона» и «Ювентус», однако, уже сейчас итальянский клуб является фаворитом в борьбе за футболиста.