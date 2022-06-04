Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» нашёл замену Кьеллини в лице капитана «Наполи»

04 Июня 2022 • 18:29 Комментировать

Туринский «Ювентус» по-прежнему находится в поиске центрального защитника.

Главному тренеру Массимилиано Аллегри в первую очередь требуется найти замену защитнику Джорджо Кьеллини, который решил не продлевать контракт с «Ювентусом», и вероятнее всего, продолжить карьеру в США.

По данным Mundo Deportivo, защитник «Наполи» Калиду Кулибали является основной целью «Ювентуса» этим летом. Известно, что «Барселона» тоже интересуется футболистом, но трудность возникает в том, что «Наполи» хочет заработать на продаже своего игрока, контракт которого истекает летом следующего года.

Таким образом, за 30-летнего Кулибали будут вести борьбу «Барселона» и «Ювентус», однако, уже сейчас итальянский клуб является фаворитом в борьбе за футболиста.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Серия А Наполи Ла Лига Калиду Кулибали
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июня
19:24 · Англия. Премьер-лига
Абраам намекнул на возвращение в АПЛ
19:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не намерен делать скидку на Лукаку
18:50 · Англия. Премьер-лига
Салах: «Тотти – мой кумир детства»
18:43 · Италия. Серия А
Дюмфрис и де Врей могут покинуть «Интер»
18:29 · Италия. Серия А
«Ювентус» нашёл замену Кьеллини в лице капитана «Наполи»
18:10 · Италия. Серия А
Гаттузо определился с первым трансфером в «Валенсии»
17:49 · Италия. Серия А
«ПСЖ» хочет пригласить Моуринью
16:37 · Италия. Серия А
Мхитарян решил перейти в «Интер» после телефонного разговора с Индзаги
15:59 · Италия. Серия А
Делофеу может перейти в команду из топ-3 Серии А
15:55 · Италия. Серия А
«Наполи» хочет снизить зарплату Кулибали
15:53 · Италия. Серия А
Гаттузо: «Я расист? Почему я тогда подписал Бакайоко?» 2
15:45 · Англия. Премьер-лига
Пулишич интересен двум клубам из Серии А
15:28 · Италия. Серия А
«Милан» и «Ювентус» ведут борьбу за полузащитника Дзаньоло
14:46 · Англия. Премьер-лига
Рабио интересен двум клубам из АПЛ, игрока оценивают в 15 миллионов евро
13:42 · Италия. Серия А
У Погба есть предложения от трёх клубов, игрок взял время на раздумья 1
Все новости
Рекомендуем