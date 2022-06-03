Гаттузо хочет усилить «Валенсию» тремя игроками из Серии А

Дженнаро Гаттузо определился с игроками, которых хотел бы видеть в «Валенсии» в первую очередь. Напомним, что итальянский специалист близок к подписанию двухлетнего контракта с «летучими мышами».

По информации от итальянского журналиста Николо Скиры, Гаттузо хотел бы видеть в «Валенсии» полузащитника «Челси» Тьемуэ Бакайоко, которого ранее тренировал в «Наполи» и «Милане». Также в шорт-лист Гаттузо входит нападающий «Наполи» Маттео Политано и полузащитник «Ромы» Сержиу Оливейра, который вернётся в «Порту» после окончания срока аренды.

Напомним, что «Валенсия» закончила прошлый сезон на девятом месте в чемпионате Испании.