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Чемпионат Италии. Серия А

Гаттузо хочет усилить «Валенсию» тремя игроками из Серии А

03 Июня 2022 • 18:49 Комментировать

Дженнаро Гаттузо определился с игроками, которых хотел бы видеть в «Валенсии» в первую очередь. Напомним, что итальянский специалист близок к подписанию двухлетнего контракта с «летучими мышами».

По информации от итальянского журналиста Николо Скиры, Гаттузо хотел бы видеть в «Валенсии» полузащитника «Челси» Тьемуэ Бакайоко, которого ранее тренировал в «Наполи» и «Милане». Также в шорт-лист Гаттузо входит нападающий «Наполи» Маттео Политано и полузащитник «Ромы» Сержиу Оливейра, который вернётся в «Порту» после окончания срока аренды.

Напомним, что «Валенсия» закончила прошлый сезон на девятом месте в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Валенсия Порту Наполи Дженнаро Гаттузо Тьемуа Бакайоко Маттео Политано Сержиу Оливейра
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