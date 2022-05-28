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«Милан» близок к покупке Ланга из «Брюгге»

28 Мая 2022 • 18:58 Комментировать

Полузащитник бельгийского «Брюгге» и сборной Нидерландов Ноа Ланг близок к тому, чтобы перебраться в «Милан». По информации от Sportitalia, хавбек готов принять предложение от «россонери», которое включает в себя контракт сроком на пять лет с годовым окладом в размере трёх миллионов евро.

Ранее в услугах Ланга был заинтересован «Ливерпуль», но интерес мерсисайдцев оказался не предметным. «Брюгге» будет требовать за своего футболиста 20 миллионов евро.

В этом сезоне Ланг отметился 7 голами и 12 ассистами в чемпионате Бельгии. Универсальность нидерландца позволяет ему сыграть практически на любой позиции в атаке.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Милан Ноа Ланг
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