Агент Кьяера: «Он один из лучших защитников в мире, не только в Италии»

Агент защитника «Милана» Симона Кьяера рассказал о состоянии своего клиента, который пропустил внушительный срок из-за травмы. Агент отметил, что датчанин очень доволен победой «россонери» в чемпионате Италии.

«Симон чувствует себя хорошо. Он очень счастлив, что команде удалось достичь такого успеха. Перейти в «Милан» и выиграть Скудетто было мечтой для Симона. Он является одним из лучших защитников в мире, не только в Италии», – цитирует агента Football Italia.

Агент Кьяера также отметил, что его клиент будет готов побороться за место в основе в следующем сезоне. Напомним, что сейчас связку основных центральных защитников в клубе составляют Пьер Калюлю и Фикайо Томори.