Видаль: «Футбол – это не рынок рабов, игрокам тоже нужно отдыхать»

Полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль пожаловался на насыщенный календарь, по которому командам приходится играть в последние сезоны. Чилиец заявил, что чрезмерная нагрузка не идёт футболистам на пользу.

«Все эти матчи ставят под угрозу безопасность игроков, ведь они могут поспособствовать тому, что карьера футболиста сократится. Как и представителям любой другой профессии, футболистам нужен отдых. Футбол – это не рынок рабов. Чрезмерная нагрузка способствует стрессу и прочим неприятностям», – сказал чилиец FIFPRO.

Напомним, что этим летом Видаль покинет миланский «Интер» на правах свободного агента.