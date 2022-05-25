Агент Торрейры: «Приоритет – найти компромисс с «Фиорентиной»

Агент полузащитника лондонского «Арсенала» Лукаса Торрейры Пабло Бентанкур прояснил ситуацию насчёт будущего своего клиента. По словам агента, приоритетом для уругвайца является переход в «Фиорентину» на полноценной основе. Напомним, что в этом сезоне Торрейра выступал за «фиалок» на правах аренды.

«У нас возникли сложности в переговорах с «Фиорентиной». Приоритетом для нас является остаться в клубе и найти компромисс, но если сделать этого не удастся, мы рассмотрим другие варианты», – цитирует агента Торрейры Calciomercato.

Напомним, что вчера президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо заявил, что клуб может возобновить переговоры по выкупу Торрейры из лондонского «Арсенала».