Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Агент Торрейры: «Приоритет – найти компромисс с «Фиорентиной»

25 Мая 2022 • 14:58 Комментировать

Агент полузащитника лондонского «Арсенала» Лукаса Торрейры Пабло Бентанкур прояснил ситуацию насчёт будущего своего клиента. По словам агента, приоритетом для уругвайца является переход в «Фиорентину» на полноценной основе. Напомним, что в этом сезоне Торрейра выступал за «фиалок» на правах аренды.

«У нас возникли сложности в переговорах с «Фиорентиной». Приоритетом для нас является остаться в клубе и найти компромисс, но если сделать этого не удастся, мы рассмотрим другие варианты», – цитирует агента Торрейры Calciomercato.

Напомним, что вчера президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо заявил, что клуб может возобновить переговоры по выкупу Торрейры из лондонского «Арсенала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Лукас Торрейра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
15:20 · Англия. Премьер-лига
Итальянские СМИ критикуют «Ювентус» за уход Кулушевски
14:58 · Италия. Серия А
Агент Торрейры: «Приоритет – найти компромисс с «Фиорентиной»
14:56 · Италия. Серия А
Тотти – об отказе Мбаппе «Реалу»: «Я сделал то же самое»
14:48 · Италия. Серия А
Де Лихт готов продлить контракт с «Ювентусом»
14:39 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» продолжает следить за Жезусом
14:14 · Англия. Премьер-лига
Эвра – о Погба: «Все его критикуют, но сейчас он играет лучше, чем в «Ювентусе»
13:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ньюкасл» готовы сделать предложение Перишичу
13:49 · Италия. Серия А
Пиоли: «Я тренер, который хочет понять, с кем имеет дело»
13:21 · Италия. Серия А
Флоренци: «В «Милане» должны быть опытные игроки для баланса»
12:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Бастони
12:09 · Италия. Серия А
«Реал» собрался купить Леау, но получил отказ от «Милана»
12:02 · Италия. Серия А
«Интер» и «Милан» сразятся за полузащитника сборной Бельгии
11:22 · Англия. Премьер-лига
Абрахам - о возвращении в АПЛ: «Никогда не знаешь, что принесёт будущее»
11:15 · Англия. Премьер-лига
Моуринью: «Был прав о проблемах в «Юнайтед», но чему тут радоваться»
10:58 · Англия. Премьер-лига
Балотелли отреагировал на чемпионства «Манчестер Сити» и «Милана»
Все новости
Рекомендуем