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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший голкипер «Интера» пояснил, почему клуб проиграл чемпионат Италии

25 Мая 2022 • 04:07 Комментировать

Миланский «Интер» считался главным претендентом на титул чемпиона Италии, выступая в статусе действующего чемпиона страны, но в итоге на дистанции подопечные Симоне Индзаги уступили «Милану». Бывший голкипер «Интера» Марко Балотта пояснил, какие моменты прошедшего сезона стали ключевыми для «нерадзурри».

- Думаю, это были два эпизода. Первый - это февральское поражение в дерби, когда «Милан» одержал волевую победу. Второй - это неудача в игре с «Болоньей». Это дало большое преимущество подопечным Стефано Пиоли, - цитирует Балотту ITASportPress.

После 38 туров итальянского чемпионата Серии А «Интер» уступил «Милану» два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марко Балотта
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