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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло: «Милану» нужно взять пару новичков для ЛЧ

23 Мая 2022 • 23:46 Комментировать

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло высоко оценил игру «Милана».

Капелло заявил Sky Sport Italia, что теперь «Милан» может не закрываться в обороне в матчах Лиги чемпионов, а играть в атакующий и открытый футбол. Оборона является надежной в последних играх, атака забивает многое количество голов. «Россонери» нужно приобрести пару новичков, чтобы стать конкурентоспособными в Европе.

«Милан» выиграл чемпионат Италии 2021/22, обыграв в последнем туре «Сассуоло» с крупным счетом 3:0. «Интеру» не хватило всего два очка, чтобы добраться до чемпионов и взять второй «скудетто» подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фабио Капелло Серия А
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