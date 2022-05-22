Капитан «Фиорентины»: Мы обещали Астори, что вернём команду в еврокубки

Капитан «Фиорентины» Кристиано Бираги высказался по поводу выхода команды из Флоренции в еврокубки.

Бираги сказал, что это был очень сложный сезон, так как команде пришлось начинать всё с нуля, но итоговый результат превзошёл все ожидания. Защитник отметил, что после смерти Давиде Астори игроки поклялись, что сделают всё для того, чтобы вернуть «Фиорентину» в еврокубки. Кристиано добавил, что было приятно сделать это именно в поединке с «Ювентусом».

Напомним, что благодаря победе над «старой синьорой» «Фиорентина» обеспечила себе седьмую строчку в таблице и выход в Лигу конференций в следующем сезоне.