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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-игрок «Сочи»: Кокорину нужно дать ещё один год в Италии

21 Мая 2022 • 13:11 Комментировать

Бывший нападающий «Сочи» и сборной Армении Александр Карапетян высказался по поводу перспектив российского форварда Александра Кокорина в «Фиорентине».

Карапетян сказал Metaraitings.ru, что недавно общался с Кокориным, который недоволен своим игровым временем в «Фиорентине», хотя он чувствует уверенность в себе и готов играть. Армянин отметил, что Кокорину нужно дать ещё один год в Италии, так как он хороший нападающий, который вполне способен заиграть в каком-нибудь клубе Серии А.

Напомним, что в этом сезоне Александр Кокорин провёл в итальянской лиге в составе «фиалок» лишь шесть матчей, но голами или ассистами не отметился.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Серия А Александр Карапетян
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