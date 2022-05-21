Тренер «Торино» подтвердил уход Бремера

Наставник «Торино» Иван Юрич в разговоре с журналистам подтвердил слухи о том, что бразильский защитник Глейсон Бремер покидает туринскую команду.

Юрич заявил, что 25-летний бразильский футболист провёл свой последний матч в составе туринского клуба, так что этим летом защитник перейдёт в другую команду. Напомним, что в услугах Бремера, который был назван лучшим защитником Серии А по итогам сезона, заинтересованы «Бавария», «Интер», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и другие клубы.

В этом сезоне Глейсон Бремер провёл в итальянской лиге 33 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.