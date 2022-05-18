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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «Проблема Анчелотти состоит в том, что он не способен выиграть Лигу чемпионов, тренируя «Эвертон»

18 Мая 2022 • 18:45 Комментировать
Торино
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Рома
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20.05 21:45

Тренер «Ромы» Жозе Моуринью в ответ на критику журналистов сравнил себя с наставником мадридского «Реала» Карло Анчелотти. Португалец заявил, что он не смог выиграть Серию А за «Рому», точно так же, как и Анчелотти не смог выиграть Лигу чемпионов, тренируя «Эвертон».

«Проблема Анчелотти состоит в том, что он не способен выиграть Лигу чемпионов, тренируя «Эвертон». Кто-то ожидал, что я выиграю Серию А в первом сезоне за «Рому», но это было невозможно. Но меня эти ожидания никогда не беспокоили. Я не думаю о новых поколениях. Я даю команде качество, с которым возраст ничего не может поделать», – заявил Моуринью на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Карло Анчелотти Жозе Моуринью
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