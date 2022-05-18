Моуринью: «Проблема Анчелотти состоит в том, что он не способен выиграть Лигу чемпионов, тренируя «Эвертон»

Тренер «Ромы» Жозе Моуринью в ответ на критику журналистов сравнил себя с наставником мадридского «Реала» Карло Анчелотти. Португалец заявил, что он не смог выиграть Серию А за «Рому», точно так же, как и Анчелотти не смог выиграть Лигу чемпионов, тренируя «Эвертон».

«Проблема Анчелотти состоит в том, что он не способен выиграть Лигу чемпионов, тренируя «Эвертон». Кто-то ожидал, что я выиграю Серию А в первом сезоне за «Рому», но это было невозможно. Но меня эти ожидания никогда не беспокоили. Я не думаю о новых поколениях. Я даю команде качество, с которым возраст ничего не может поделать», – заявил Моуринью на пресс-конференции.